Ryanair, l’ENAC annuncia sanzioni

(Teleborsa) – L’Ente nazionale per l’aviazione civile, ENAC, sanzionerà Ryanair per la cancellazione dei voli e la sospensione di alcune tratte per il periodo invernale.

Lo ha detto il presidente dell’ente, Vito Riggio, in audizione al Senato spiegando che Ryanair “malgrado le rassicurazioni, non ha attuato l’adeguamento e, il mancato adeguamento, comporta l’immediato irrogamento delle sanzioni previste”. Finora – ha aggiunto Riggio – “non state irrogate perché da parte di Ryanair , attraverso diverse conferenze telefoniche, è stato garantito l’adeguamento. Ma questa garanzia non c’è stata”. Parlo soprattutto – ha concluso – della “mancata informativa ai passeggeri in ordine ai diritti stabiliti dal regolamento comunitario”.