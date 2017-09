Ryanair, l’Antitrust apre procedimento su cancellazione voli

(Teleborsa) – L’Antitrust ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti di Ryanair, per presunte pratiche commerciali scorrette del vettore low-cost legate alle cancellazioni dei voli ed in violazione del Codice del Consumo.

In particolare, l’Antitrust contesta che le numerose cancellazioni dei voli effettuate o da effettuarsi nelle prossime settimane potrebbero configurare una violazione dei doveri di diligenza previsti dal Codice del consumo, nella misura in cui sarebbero in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia, quindi non a cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo, causando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo.

A ciò si aggiunge un secondo profilo di contestazione, riguardante il tenore e le modalità delle informazioni con le quali Ryanair avrebbe informato i passeggeri della cancellazione dei voli ed avrebbe loro prospettato le possibili soluzioni (rimborso o modifica biglietto). Secondo l’authority infatti, le modalità usate potrebbero essere idonee a indurre in errore i consumatori circa l’esistenza e quindi l’esercizio del loro diritto alla compensazione pecuniaria previsto in caso di cancellazione dei voli.