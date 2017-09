(Teleborsa) – Nuova rotta per Ryanair, che ha deciso di collegare Milano Bergamo a Burgas con 2 voli a settimana. La nuova rotta, in vendita da domani, sarà operativa dalla fine di marzo 2018.

Burgas è la quarta città della Bulgaria per numero di abitanti dopo Sofia, Plovdiv e Varna. È il capoluogo del distretto di Burgas oltre ad essere un importante centro industriale e turistico.

“Siamo lieti di annunciare la nuova rotta Milano Bergamo-Burgas che prevede 2 voli a settimana, e che sarà operativa dalla fine di marzo 2018 e già in vendita sul sito Ryanair.com a partire da domani – ha dichiarato John F. Alborante Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair -. Per celebrare il lancio, stiamo mettendo in vendita biglietti con tariffe a partire da €12,99 per viaggiare fino a novembre 2017 e prenotabili fino alla mezzanotte di sabato (23 settembre).”

Ryanair è in questi giorni al centro della bufera per la cancellazione di 40-50 voli al giorno fino al 31 ottobre a causa della riprogrammazione delle ferie dei piloti.