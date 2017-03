Ryanair, la flotta dei Boeing 737-800 vola a 380

(Teleborsa) – Cresce la famiglia dei Boeing 737-800 in casa Ryanair. La compagnia aerea irlandese low cost ha festeggiato la consegna del 450esimo Boeing che porta la flotta a 380 velivoli.

Crewlink, partner ufficiale di Ryanair, per il reclutamento e il training, organizzerà giornate di recruiting in tutta Italia, per 100 posizioni come membri dell’equipaggio in tutta Europa. Continua, nel frattempo, la campagna per assumere personale di cabina che opererà, quest’anno, a bordo dei velivoli Ryanair.

“Si tratta di una straordinaria opportunità per iniziare il vostro lavoro dei sogni come personale di bordo e volare in alto nei cieli con la compagnia aerea preferita d’Europa, Ryanair”, ha dichiarato Andrew Swan, General Manager di Crewlink.

Crewlink organizzerà Recruitment Days in Italia a partire dal 29 marzo 2017 con la città di Roma per terminare il 27 aprile 2017 nella città di Perugia.