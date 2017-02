Ryanair in trattative con Air Lingus. Parola di Michael O’Leary

(Teleborsa) – Ryanair è in trattative avanzate con Air Lingus e con Norwegian Air per un accordo sulle tratte a breve raggio. Parola di Michael O’Leary, amministratore del gruppo irlandese, che lo anticipato in un’intervista alla svizzera NZZ am Sonntag.

Ma le ambizioni di O’Leary non si fermano qui. Il numero uno di Ryanair ha ammesso che, nelle scorse settimane, ha incontrato i manager di Alitalia per parlare di un accordo simile.

Le mire del CEO dell’aviolinea irlandese si dirigono anche verso la francese Air France e la tedesca Lufthansa.

Entro i prossimi 5 anni, assicura O’Leary, le due compagnie dovranno siglare una partnership con Ryanair, perché, spiega l’amministratore delegato, “nessuna compagnia può competere con noi nel breve raggio”.