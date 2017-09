Ryanair, ENAC: compagnia impegnata a verificare criticità rimborsi

(Teleborsa) – Ryanair si è impegnata a “verificare al più presto le criticità evidenziate dall’Ente” e ad “apportare le necessarie modifiche volte anche a facilitare l’iter del passeggero per ottenere quanto dovuto, dal rimborso, alla riprotezione, alla compensazione pecuniaria nei casi previsti”.

E’ quanto spiega l’ENAC, in una nota, sull’iter dei rimborsi per le cancellazioni dei voli annunciati, dopo una teleconferenza con la compagnia irlandese low cost, annunciando inoltre di aver contattato il suo omologo irlandese per “ricevere le necessarie rassicurazioni sul permanere dei requisiti per il mantenimento della licenza di operatore aereo (Coa) di cui è titolare Ryanair”.

Oggi si sarebbe dovuto tenere un incontro con i rappresentanti del vettore poi, saltato, e sostituito da una teleconferenza. L’incontro, fa sapere l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, si terrà all’inizio di ottobre. L’Ente ha chiesto a Ryanair di produrre per la riunione del mese prossimo, dati relativi alle cancellazioni, tra cui, i voli cancellati, i passeggeri italiani coinvolti, la tipologia di tutela e i correttivi attuati per ridurre al minimo i disagi.

Oltre ai contatti diretti con la compagnia aerea, l’ENAC ha anche coinvolto l’omologo Ente irlandese per l’aviazione civile, Irish Aviation Authority, e in particolare il Department of Transport, Tourism and Sport of Ireland, inviando una richiesta di informazioni dettagliate sulla situazione che si sta determinando a livello europeo e per ricevere le necessarie rassicurazioni sul permanere dei requisiti per il mantenimento della licenza di operatore aereo (COA) di cui è titolare Ryanair.

Lunedì 25 settembre, inoltre, l’Ente incontrerà le Associazioni dei Consumatori per un confronto sulle problematiche più rilevanti da loro raccolte in merito all’effettiva rispondenza di Ryanair alle previsioni di tutela dei diritti degli utenti coinvolti nelle cancellazioni.