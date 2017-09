Ryanair, ENAC assicura “Nessun rischio sulla sicurezza del volo”

(Teleborsa) – L’ENAC ha incontrato oggi, 28 settembre 2017, le principali sigle sindacali del comparto aereo in merito alle cancellazioni operate dalla compagnia irlandese Ryanair.

In apertura di incontro, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha illustrato le prime iniziative intraprese da quando la compagnia ha iniziato a rendere pubbliche le cancellazioni che stava programmando. L’ENAC ha contattato l’omologo Ente irlandese per l’aviazione civile, Irish Aviation Authority (IAA) per avere rassicurazioni sul fatto che dalla riprogrammazione non fossero derivati o potessero derivare in futuro pericoli per la sicurezza del trasporto aereo.

Per quanto riguarda i disagi dei passeggeri dovuti alle cancellazioni e le forme di tutela che spettano ai passeggeri, l’ENAC ha informato i rappresentanti sindacali sui contatti avviati con i referenti del vettore, sollecitando la compagnia a fornire la più ampia informativa e la più tempestiva assistenza ai passeggeri, in tutte le forme previste, come riprotezione, rimborso e compensazione pecuniaria, se dovuta.

L’ENAC, peraltro, ha anche pubblicato sul proprio portale tutte le informazioni messe a disposizione da Ryanair nei contatti intercorsi.

Tutte le sigle sindacali hanno rappresentato le loro preoccupazioni in particolare per la tipologia del rapporto di lavoro che lega il personale navigante a Ryanair e hanno sollecitato verifiche al riguardo.

L’Ente ha sottolineato che la sua competenza riguarda la vigilanza sul rispetto della normativa sulla safety e sul rispetto di quella relativa ai diritti dei passeggeri, ma non entra nel merito delle forme contrattuali di impiego. Sotto il profilo della safety, inoltre,ha illustrato tutte le iniziative intraprese, anche prima degli ultimi eventi, tra cui la definizione con l’Autorità Aeronautica irlandese di un accordo per realizzare audit congiunti presso le basi italiane della Ryanair e per attuare scambi di informazioni circa gli eventi rilevanti in materia di safety.

Ad oggi non sono emerse situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza del volo. L’ENAC ha comunque dato la più ampia disponibilità ad esaminare eventuali segnalazioni di non conformità alle regole di sicurezza che i sindacati dovessero presentare e ad assumere tutte le conseguenti azioni, anche sanzionatorie

I partecipanti hanno infine concordato di fissare appena possibile un ulteriore incontro per un confronto sull’evoluzione della vicenda.