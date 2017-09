Ryanair, Delrio: “Situazione grave, ora rimborsi completi e compensazioni”

(Teleborsa) – Ryanair deve garantire il “rispetto assoluto dei diritti dei passeggeri” dopo la cancellazione dei voli per 400 mila persone nelle prossime settimane. Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio sottolineando che si tratta di una “situazione molto grave”.

Sono stati provocati “gravi disagi ai cittadini, quindi pretendiamo un rispetto assoluto dei diritti del passeggero” – ha aggiunto il ministro – che ha chiamato l’ENAC chiedendo “massima vigilanza”. Ciò vuole dire, rimborsi completi, riprogrammazione dei voli e anche le compensazioni, ovvero le multe per i disagi creati.

“I numeri diffusi dal CEO di Ryanair, Michael O’Leary, parlano di 20-25 milioni di danno per il loro bilancio e non è una misura tale da poter influire con forza sulle offerte presentate. Sono numeri , ha rilanciato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini. Parlando ai microfoni di Radio 1, Nencini, ha escluso che le cancellazioni annunciate della compagnia aerea si possano ripercuotere sull’offerta per Alitalia. Il viceministro ha aggiunto che “bisogna tutelare il diritto dei cittadini che è stato leso. Quindi restituzione denaro relativa al costo del biglietto, compensazione pecuniaria e poi vanno riprogrammati i voli”.