Royal Air Maroc: da Napoli a Casablanca non stop

(Teleborsa) – Dopo aver lanciato nel 2015 i nuovi voli da Torino e Venezia, che si sono aggiunti agli scali già serviti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Bologna, Royal Air Maroc, compagnia di bandiera del Marocco, continua nel suo programma di espansione in Italia inaugurando il 28 marzo 2017 la nuova linea diretta Napoli-Casablanca. Saranno utilizzati Boeing 737-800.

Questo nuovo volo collegherà l’aeroporto Napoli Capodichino (NAP) con Casablanca Mohammed V (CMN), hub della compagnia, e sarà operativo con 3 frequenze settimanali nei giorni di martedì, giovedì e sabato. Il volo partirà da Casablanca alle ore 12.35 con arrivo a Napoli alle 16.35 e ripartirà alle ore 17.35 con arrivo a Casablanca alle ore 20.00. Saranno possibili molteplici collegamenti con le città più importanti del Marocco, tra cui, Marrakech, Agadir, Fez, Ouarzazate e Tangeri ed altre.

Possibilità di coincidenze anche verso 30 destinazioni dell’Africa Subsahariana servite dalla compagnia, tra cui Dakar, Abidjan, Accra, Lagos, Ouagadougou, Praia e Sal. RAM, dopo essersi consolidata come primo vettore per l’Africa occidentale, dallo scorso anno opera verso l’Africa Orientale servendo l ‘aeroporto di Nairobi.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Royal Air Maroc da Napoli offre un proseguimento per New York attraverso appunto l’hub di Casablanca, con partenza dal Marocco per gli Usa alle 22.30.