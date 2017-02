“Roll-out” di Boeing 787-10 in South Carolina presente Donald Trump

(Teleborsa) – Il Boeing 787-10 Dreamliner ha fatto il suo debutto nello stabilimento di assemblaggio Boeing South Carolina, a North Charleston, nella parte orientale degli Stati Uniti. Lo stabilimento è uno dei due complessi industriali dedicati appunto alla realizzazione dei 787. Alcune migliaia di dipendenti hanno celebrato l’evento, insieme al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al Governatore della South Carolina, Henry McMaster.

“Quello che sta succedendo qui a Boeing South Carolina è una vera storia di successo americano – ha detto Dennis Muilenburg, Presidente e CEO di Boeing – poiché nel giro di pochi anni il nostro team ha trasformato uno stabilimento industriale in una moderna “aerospace production facility che sta consegnando i modernissimi e rivoluzionari B787 alle compagnie aeree di tutto il mondo, sostenendo migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti”.

Il primo esemplare del 787-10, realizzato esclusivamente a Boeing South Carolina, verrà ora preparato per il suo primo volo, che avverrà nelle prossime settimane.

“Questo aereo, il più efficiente della sua categoria, è il risultato di anni di duro lavoro e dedizione da parte dei nostri team di Boeing , fornitori e community partners in South Carolina e in tutto il mondo – ha dichiarato Kevin McAllister, Presidente e CEO della Divisione Boeing Commercial Airplanes – e sappiamo che i nostri clienti, incluso il launch customer Singapore Airlines, ameranno ciò che il 787-10 farà per loro flotte. Non vediamo l’ora di vederli volare”.

Boeing consegnerà il 787-10 alle compagnie aeree nel 2018. Questa nuova versione del Dreamliner ha ottenuto finora 149 ordini da nove clienti in tutto il mondo.

Il 787-10 è il modello più lungo della famiglia Dreamliner: 18 piedi (5,5 metri) in più del 787-9, che farà crescere le rotte non-stop aperte dal 787-8 e dal 787-9. La famiglia 787 Dreamliner è una parte fondamentale della strategia twin-aisle (wide-body) di Boeing, che offre un aereo moderno, efficiente e ottimizzato per ogni segmento di mercato. Da quando è entrata in servizio, nel corso del 2011, la famiglia 787 ha trasportato più di 140 milioni di persone su 530 rotte in tutto il mondo.