Risparmio gestito, patrimonio su un nuovo record e raccolta ancora positiva

(Teleborsa) – L’industria del risparmio gestito continua a mantenere una performance brillante. Il settore chiude anche il mese di agosto con una raccolta di 8,6 miliardi, in leggero calo rispetto ai 10,3 miliardi di luglio, che porta il totale da inizio anno a quasi 76 miliardi di euro. E’ quanto emerge dagli ultimi dati di Assogestioni, , l’associazione di categoria delle società operanti in Italia.

E’ nuovo record storico per il patrimonio gestito che vola a 2.032 miliardi, circa la metà in mano alle gestioni collettive (Fondi aperti e chiusi) per 1.022 miliardi (il 50,3%), il resto impiegato in gestioni di portafoglio (1.009 miliardi pari al 49,7%) soprattutto Istituzionali (circa 800 milioni al 43,3%).

Il patrimonio gestito dai fondi aperti ammonta a poco più di 972 miliardi, pari al 47,8% del totale, con una raccolta complessiva di agosto pari a circa 49 miliardi. Tutte le categorie di fondi aperti mettono a segno una raccolta positiva, in particolare i Flessibili (+1,7 miliardi), gli Obbligazionari (+1,3 miliardi) ed i Bilanciati (+1,3 miliardi).