Risanamento, partnership con Lendlease per Lotti Sud Milano Santa Giulia

(Teleborsa) – Risanamento ha siglato un contratto di partnership con Lendlease per i Lotti Sud di Milano Santa Giulia. La controllata Milano Santa Giulia e Lendlease Italy hanno infatti siglato un Joint Venture Agreement per una partnership paritetica nei Lotti Sud (33.000 metriquadri di aree edificabili all’interno del più ampio progetto Milano Santa Giulia ed adiacenti al Complesso Sky).

L’operazione prevede lo sviluppo dell’area in questione sulla base di un business plan condiviso tra le parti, che ad oggi prevede un investimento di circa 115 milioni di euro, incluso il valore delle aree edificabili pari a 34 milioni di Euro.

Lo sviluppo immobiliare avverrà anche mediante l’ausilio di un Development Manager le cui funzioni operative sono disciplinate nel Development Management Agreement allegato all’accordo di joint venrture.

Lendlease si è impegnata a dare esecuzione ad un aumento di capitale della società che gestisce la joint venture, versando un importo di 12 milioni di euro. L’operazione include anche il riconoscimento a Lendlease di un diritto di opzione per l’acquisto del Complesso Sky ad un prezzo in linea con il book value, per un periodo di 6 mesi dalla data del 3 luglio 2017, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a 3 milioni di euro.

ùIl titolo Risanamento stamattina è partito in forte rialzo in Borsa, dove guadagna il 2,89%.