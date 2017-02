Risanamento concede a Landlease una proroga per Lotti Sud di Santa Giulia

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento, dopo aver esaminato la Final Offer presentata da LendLease in data 31 gennaio 2017 ed in scadenza il 24 febbraio 2017, ha deliberato di concedere a LendLease una proroga di 60 giorni del periodo di esclusiva per lo sviluppo congiunto dei cosiddetti Lotti Sud, al fine di definire e formalizzare gli accordi legali e commerciali dell’operazione.

L’operazione prevede lo sviluppo in partnership dei Lotti Sud ((33.000 metriquadri di aree edificabili all’interno del più ampio progetto Milano Santa Giulia ed adiacenti al Complesso Sky) mediante la costituzione di una joint venture al 50% tra LendLease e la controllata Milano Santa Giulia, nella quale Milano Santa Giulia apporterebbe le aree edificabili al valore di 34 milioni di euro (in linea con il valore di carico delle stesse) e LendLease riconoscerebbe una anticipazione di 12 milioni di euro oltre ad una percentuale dei ricavi rivenienti dalla vendita dei due costruendi fabbricati, con modalità ancora in corso di definizione.

La final offer contiene altresì l’ulteriore richiesta da parte di LendLease di un diritto di opzione per l’acquisto del Complesso Sky ad un prezzo in linea con il book value, che Risanamento ha deliberato di concedere per un periodo di 6 mesi dalla firma dei documenti relativi alla transazione, termine eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a 3 milioni di euro, deducibile dal prezzo di acquisto.

Oggi in Borsa, le azioni Risanamento fanno piuttosto bene con un progresso del 4,81%