Riparte il commercio al dettaglio in Gran Bretagna

(Teleborsa) – Salgono i consumi del Regno Unito dando linfa alle vendite al dettaglio, anche al netto della spesa per carburanti.

Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce acquistata, hanno evidenziato un incremento dell’1,4%, a febbraio, dopo il -0,5% di gennaio (rivisto da un preliminare -0,3%). Il dato risulta sopra le attese degli analisti che erano per un aumento più contenuto dello 0,4%.

Le vendite al dettaglio su anno hanno mostrato invece un incremento del 3,7% rispetto al +1% precedente (dato rivisto da +1,5%). Anche in questo caso il dato risulta sopra il consensus di +2,6%.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono calate dell’1,3% su mese dopo il -0,3% del mese precedente ed a fronte del +0,4% del consensus. Su anno le vendite core hanno segnato un +4,1% rispetto al +2,1% precedente ed al +3,1% atteso.