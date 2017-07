Riorganizzazione con integrazione e Airbus si rinnova in unico brand

(Teleborsa) – Airbus SE (simbolo di Borsa: AIR) ha integrato in data 1 luglio, come previsto, la propria Group structure con la divisione più grande, Commercial Aircraft. A seguito della riorganizzazione annunciata nel settembre 2016, Airbus si è dotata di una struttura semplificata che velocizza i processi decisionali, riduce la burocrazia, rafforza la collaborazione e incrementa l’efficienza. La nuova riorganizzazione faciliterà inoltre il programma di digitalizzazione attualmente in corso.

La nuova Airbus è sostenuta da team pienamente integrati per quanto riguarda le funzioni principali, quali Finance, Human Resources, Legal, Ethic & Compliance, Strategy & International e Communications.

Anche il team dirigenziale è integrato, sotto la direzione di Tom Enders, Chief Executive Officer (CEO).

Fabrice Brégier è ora Chief Operating Officer (COO, ovvero Direttore operativo) di Airbus a livello globale, il primo nella storia dell’azienda, e ricopre parallelamente il ruolo di President Commercial Aircraft.

Dirk Hoke e Guillaume Faury continuano a ricoprire, rispettivamente, il ruolo di Chief Executive Officer (CEO, o Amministratore delegato) delle divisioni Defence & Space e Helicopters.

Harald Wilhelm resta Chief Financial Officer (Direttore finanziario), Thierry Baril, Chief Human Resources Officer, (Direttore del personale), mentre John Harrison continua a ricoprire il ruolo di General Counsel (Direttore Affari legali e societari).

Airbus ha attualmente un’unica sede, in Francia, situata a Tolosa, dove si trova il più ampio sito industriale dell’azienda. L’introduzione di un unico brand per Airbus è stato accompagnato dal rilancio del sito http://www.aibus.com che ora copre l’intera azienda.