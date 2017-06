Rinnovabili, Enel Green Power acquisisce due parchi eolici in Campania

(Teleborsa) – Enel Green Power, divisione energie rinnovabili del Gruppo Enel, ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Amec Foster Wheeler Power da Amec Foster Wheeler Italiana, titolare di due parchi eolici in Campania con capacità installata complessiva pari a 54,5 MW.

I due impianti, in esercizio rispettivamente dal 2006 e dal 2008, si trovano nei comuni di Vallesaccarda (22,5 MW) e Scampitella (32 MW), in provincia di Avellino, e generano circa 90 GWh l’anno. I 54,5 MW degli impianti acquisiti da Enel Green Power vanno ad aggiungersi ai circa 718 MW di capacità installata eolica attualmente gestita dalla società in Italia.

Enel Green Power e Amec Foster Wheeler Italiana hanno perfezionato l’operazione a seguito dell’accordo preliminare per la compravendita delle quote sottoscritto nel dicembre 2016. Per l’acquisizione Enel Green Power ha versato circa 21 milioni di euro.