Riduzione bilancio Fed. Kaplan: “Dovrebbe iniziare presto&#...

(Teleborsa) – La Federal Reserve sta per iniziare la riduzione del bilancio gonfiato negli anni della crisi dall’acquisto di Treasury e bond ipotecari. Il mercato si aspetta un annuncio su questo fronte proprio il mese prossimo.

“Il processo dovrebbe iniziare presto” – auspica il presidente della Fed di Dallas, Robert Kaplan – che in un’intervista da Jackson Hole alla Cnbc ribadisce di voler essere paziente per quanto riguarda un nuovo rialzo dei tassi di interesse. Il governatore, si dice, poi, ottimista sul fatto che la crescita americana quest’anno supererà il 2%. Kaplan, tuttavia, non esclude una terza stretta nel 2017 dopo quelle di marzo e giugno.

Il banchiere nonché membro votante del braccio di politica monetaria della Fed, ha inoltre speso qualche parola sulla minaccia di un potenziale shutdown avanzata dal presidente USA, Donald Trump, affermando che la paralisi del governo ventilata dall’ex Tycon è una questione che sarà presa in considerazione nella prossima riunione della banca centrale, in calendario il 19 e 20 settembre.