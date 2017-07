Ricarica veicoli elettrici, soddisfatto il Governo

(Teleborsa) – Il Governo esprime soddisfazione a seguito della sigla dell’accordo di programma con le Regioni per la rete nazionale di rifornimento delle auto elettriche.

Il ministro delle infrastrutture Delrio dichiara che l’intesa rientra nell’apposito Piano nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici e, assieme alla ricezione della normativa europea DAFI sui carburanti alternativi, rappresenta “una strada concreta per promuovere la mobilità sostenibile e per attenuare l’impatto ambientale dei trasporti”.

La rete, che il ministro dell’Ambiente Galletti inquadra nella più vasta Strategia energetica nazionale (SEN) (il cui termine per la consultazione pubblica è stato prorogato fino al 31 agosto), potrebbe aiutare a migliorare la qualità dell’aria nostro territorio, finita sotto la lente della Commissione Europea.