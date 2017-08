RFI, via libera da CIPE a contratto di programma 2017-2021

(Teleborsa) – Via libera dal CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica sullo schema di contratto tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il portafoglio contrattuale finanziato per il 2017-2021 è pari a 65,957 miliardi di euro, inclusivi di 13,259 miliardi di nuovi finanziamenti netti destinati, tra l’altro, ai settori strategici come il Potenziamento e sviluppo infrastrutturale direttrici, la valorizzazione delle reti regionali, il potenziamento e sviluppo infrastrutturale aree metropolitane, le tecnologie per la circolazione e l’efficientamento, l’accessibilità aeroporti, porti e interporti e la valorizzazione turistica delle ferrovie minori.