RFI rinnova l’accordo con l’anticorruzione per la trasparenza negli appalti

(Teleborsa) – RFI, società che gestisce la rete ferroviaria del gruppo FS Italiane, ha rinnovato il Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Un ulteriore strumento per prevenire e monitorare in corso d’opera possibili episodi di corruzione negli appalti ferroviari.

Il rinnovo dell’accordo è stato sottoscritto da Raffaele Cantone, Presidente ANAC, e Maurizio Gentile, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, confermando per un altro anno la collaborazione costruttiva per gestire gli appalti in maggiore trasparenza.

Gli obiettivi dell’intesa sono molteplici: verificare in via preventiva la conformità dei bandi di gara al Codice Appalti ed alla normativa di settore; prevenire episodi di corruzione e infiltrazioni criminali nelle imprese appaltatrici attraverso clausole e condizioni ad hoc; garantire la legalità, monitorando il corretto svolgimento delle gare.

Tre gli interventi sotto la lente di ingrandimento dell’Autorità, individuati fra quelli a maggiore valenza economica e territoriale: la linea Bologna – Padova, soggetta ad interventi di upgrading tecnologico e infrastrutturale per un valore di 55 milioni di euro; il raddoppio linea Lucca – Pistoia (varianti di tracciato, eliminazione passaggi a livello, nuove viabilità stradali e riqualificazione stazioni) per un importo complessivo di 450 milioni di euro, di cui 235 milioni di euro finanziati da Regione Toscana; la linea Catania – Siracusa per un investimento complessivo di 125 milioni di euro.

Il Protocollo di Vigilanza Collaborativa tutela sia l’interesse pubblico, per una maggiore correttezza e trasparenza nella gestione degli appalti, sia quello aziendale, per il rafforzamento dei valori di reputazione e di credibilità verso i cittadini e gli stakeholders. L’accordo si aggiunge ai Protocolli di legalità che Rete Ferroviaria Italiana ha già siglato con Istituzioni e Enti territoriali per la trasparenza e la prevenzione della corruzione ed alle ulteriori misure interne già adottate da RFI volte per rafforzare la legalità nell’agire aziendale.