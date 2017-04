Repubblica Ceca, Banca centrale “sgancia” la corona dall’euro

(Teleborsa) – Dopo la Brexit arriva un altro colpo per l’Unione Europea. La Banca nazionale della Repubblica Ceca, la CZECH National Bank ha deciso di sganciare la corona dall’euro. Il tasso di riferimento della valuta nazionale, ancorato da tre anni a 27 corone per euro, dunque sarà abbandonato. La decisione arriva dopo un meeting straordinario di politica monetarie della CZECH National Bank.

La sospensione dell’impegno tasso di cambio significa che questo si sposterà a seconda della domanda e offerta sul mercato dei cambi.

La Repubblica Ceca non ha deciso di uscire non dall’UE (almeno per ora), ma dal legame che aggancia la moneta nazionale all’euro. Il tasso “fisso” con l’euro era stato adottato in origine per evitare l’eccessivo apprezzamento o deprezzamento della valuta locale.