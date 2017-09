Reply, ok dell’assemblea al frazionamento

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Reply S.p.A. dice sì al frazionamento delle azioni ordinarie della Società e all’introduzione della maggiorazione del diritto di voto.

Gli Azionisti hanno approvato la proposta di frazionamento delle n. 9.352.857 azioni ordinarie in circolazione, da nominale Euro 0,52 ciascuna, in n. 37.411.428 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominale Euro 0,13 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con assegnazione di n. 4 azioni di nuova emissione in sostituzione di ogni azione ordinaria in circolazione, nonché le correlate modifiche statutarie.

L’operazione di frazionamento verrà eseguita, completato l’iter deliberativo.

L’Assemblea Straordinaria ha, inoltre, deliberato l’introduzione della maggiorazione del diritto di voto. Più specificatamente, le nuove previsioni statutarie consentiranno agli azionisti che volessero avvalersi di tale facoltà, a fronte dell’accertamento dei relativi presupposti da parte dell’organo amministrativo, di acquisire un diritto di voto maggiorato, pari a due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta ininterrottamente per almeno 24 mesi dalla data di iscrizione nell’apposito elenco predisposto dalla Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Negativo il titolo Reply a Piazza Affari: -1,59%.