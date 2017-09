Regno Unito, Bank of England chiede alle banche di incrementare le riserve di capitale

(Teleborsa) – Le banche e le istituzioni finanziarie britanniche devono aumentare i fondi destinati a riserva, di 10 miliardi di sterline, per far fronte ai rischi connessi con la crescita del credito al consumo.

È quanto rileva il Financial Policy Committee della Bank of England. “Nel complesso, i prestatori stanno facendo eccessivo affidamento sulle recenti performance del credito al consumo con il risultato di sottostimare le perdite potenziali in caso di peggioramento del contesto”.

La BoE ha citato la Brexit, affermando che con l’uscita dall’UE, circa un quarto dei contratti derivati potrebbe presentare criticità dal punto di vista legale.

A giugno, la BoE aveva imposto alle banche inglesi di alzare i requisiti di capitale, al fine di assicurarsi che gli istituti di credito di Sua Maestà siano in grado di affrontare periodi peggiori. Una sorta di “cuscinetto” per un “atterraggio morbido”.

L’istituto guidato da Mark Carney ha fatto sapere alle banche che, nei prossimi 18 mesi, sarà necessario istituire uno speciale “cuscinetto” da 11,4 miliardi di sterline per aumentare la loro resilienza in caso di choc. Di conseguenza, il Countercyclical Capital Buffer (CCB) sulle esposizioni degli istituti è stato riportato allo 0,5%.