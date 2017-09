Regno Unito, banca centrale pronta a rialzare i tassi a breve

(Teleborsa) – L’economia del Regno Unito è sulla strada giusta per dare possibilità alla Bank of England (BoE) di avviare un percorso di rialzo dei tassi di interesse. E in un periodo “relativamente breve”.

A dirlo è il governatore della BoE, Mark Carney che alimenta le aspettative degli analisti già riacutizzate nei giorni scorsi di un imminente aumento del costo del denaro, in Gran Bretagna dal responsabile economista dell’istituto centrale, Andy Haldane. In un’intervista rilasciata a Sky News, aveva affermato di recente che i britannici non devono temere tassi di interesse più alti.

“Quello che abbiamo detto è che se l‘economia continua sulla strada attuale, e tutte le indicazioni portano in questa direzione, in un tempo relativamente breve possiamo aspettarci che i tassi di interesse si alzino in qualche modo”, ha detto Carney parlando a Bbc Radio.