Regno Unito: alle urne l’8 giugno. E’ ufficiale. Il Parlamento ha approvato

(Teleborsa) – È ora ufficiale: la Gran Bretagna andrà alle urne l’8 giugno prossimo tre anni prima della prevista fine della legislatura.

Dunque è arrivato il via libera del Parlamento britannico alle elezioni anticipate nel Regno Unito. L’approvazione con 522 voti a favore e 13 contrari. Una maggioranza schiacciante per il Premier Theresa May che aveva annunciato ieri, 18 aprile, l’intenzione di indire elezioni anticipate cioè prima della Brexit (uscita del Regno Unito dall’UE), avviata a fine marzo con il ricorso all’articolo 50 del trattato europeo.

Ora nel calendario elettorale europeo c’è un’altra data importante da seguire fra le presidenziali francesi e le elezioni in Germania.

Un’approvazione quella della Camera dei Comuni di Londra che sembrava scontata, perché già nella serata di ieri sera Jeremy Corbyn, leader dell’opposizione laburista, aveva preannunciato che il suo partito avrebbe votato per lo scioglimento anticipato del Parlamento, dando il via libera alle elezioni.