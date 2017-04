RegioJet: nuovo servizio Intercity Praga-Vienna da dicembre 2017

(Teleborsa) – Il suo nome è RegioJet ed è il più importante operatore privato per trasporto passeggeri non solo ferroviario del centro Europa. RegioJet, che dispone anche di un diffuso servizio di autobus su lunga distanza, dal prossimo dicembre allargherà il suo network su rotaia con un suo terzo servizio, dalla Repubblica Ceca all’Austria. Quattro coppie di treni Intercity al giorno partendo da Praga e attraverso Brno e Breclav raggiungeranno infatti Vienna. Il nuovo servizio costituirà così per RegioJet l’esordio in Austria, dopo i collegamenti già presenti in Slovacchia e appunto nella Repubblica Ceca, dove la società ha sede.

I nuovi Intercity Praga-Vienna e viceversa saranno commercializzati e operati in collaborazione con Graz Köflach Railway (BCG), operatore locale austriaco con sede a Graz. Sono intanto allo studio per i prossimi anni altri collegamenti ferroviari di RegioJet in Austria, dove peraltro l’azienda ceca da tempo gestisce un collegamento plurigiornaliero con bus dall’aeroporto Schwechat di Vienna verso Praga e Brno.

La compagnia privata, per l’Intercity Praga-Vienna, ha presentato richiesta di tracce orarie sia al gestore della rete della Repubblica Ceca che dell’Austria, confermando appunto le fermate di Brno e nella stazione di confine di Breclav. In conseguenza di ciò RegioJet aumenterà la frequenza dei treni tra Praga e Brno, che è già servita da tre servizi su Bratislava dello stesso operatore.

Nel 2016 RegioJet ha trasportato circa 16 milioni di passeggeri, metà su ferrovia e metà con bus.