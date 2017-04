(Teleborsa) – Recordati ha approvato la fusione per incorporazione transfrontaliera della società lussemburghese Recordati S.A. Chemical and Pharmaceutical Company. Lo comunica la società in una nota dove si legge che la la società incorporata è interamente controllata da Recordati.

A Piazza Affari, il titolo rimane intorno ai livelli di parità limando lo 0,06%