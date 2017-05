Recordati sigla accordo con Astrazeneca

(Teleborsa) – Recordati guadagna l’1,28% sul principale listino di Piazza Affari.

Gli investitori si sono dati agli acquisti sul titolo del gruppo farmaceutico dopo la notizia che il gruppo ha firmato un accordo con AstraZeneca per l’acquisizione dei diritti europei che riguardano i prodotti Seloken/Seloken Zok (metoprololo succinato) e la combinazione fissa Logimax (metoprololo succinato e felodipina).

Il corrispettivo per l’acquisizione dei diritti è di 300 milioni di dollari (circa 270 milioni di euro) che sarà interamente finanziato con la liquidità e linee di credito disponibili. Il closing della transazione, che è soggetto alle consuete condizioni e nulla osta regolatorie, è previsto entro le prossime settimane. Inoltre, saranno dovute royalties ad AstraZeneca per l’utilizzo dei marchi dei prodotti per un periodo concordato.