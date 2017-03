Recordati, salita a due cifre per i conti 2016

(Teleborsa) – Conti in salita per Recordati che chiude il 2016 con ricavi consolidati, pari a 1.153,9 milioni, in crescita del 10,1% rispetto all’anno precedente. I ricavi internazionali aumentano del 9,6%.

L’utile netto arriva a 237,4 milioni +19,4% rispetto al 2015.

L’utile operativo pari a 327,4 milioni, in crescita del 17,6% rispetto all’anno precedente. Il risultato comprende oneri non ricorrenti di 12,8 milioni per i costi accessori e per la ristrutturazione organizzativa relativi alle recenti acquisizioni di Italchimici e di Pro Farma AG oltre alla svalutazione di alcune attività immateriali.

L’EBITDA a 371,2 milioni sale del 17,1% rispetto al 2015.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 evidenzia un debito netto di 198,8 milioni che si confronta con un debito netto di 88,7 milioni al 31 dicembre 2015, includendo anche le acquisizioni delle società Italchimici e Pro Farma AG, il pagamento di dividendi e l’acquisto di azioni proprie, che hanno comportato un esborso complessivo di oltre 300 milioni.

Per il 2017, il Gruppo prevede di realizzare ricavi di circa 1.220 milioni di euro, un EBITDA di circa 410 milioni, un utile operativo di circa 365 milioni e un utile netto di circa 260 milioni.

A Piazza Affari, il titolo sale dello 0,17%.