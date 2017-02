Record di ricavi per Amplifon, cedola +62%

(Teleborsa) – Il 2016 si chiude per Amplifon con ricavi record pari a 1,133 miliardi di euro, in crescita del 9,6% a cambi correnti rispetto al 2015.

L’utile netto reported è di 63,6 milioni, in aumento del 35,9%.

Proposto un dividendo di 0,07 euro per azione, in aumento del 62,8% rispetto all’anno precedente.

“Il 2016 è stato un anno particolarmente importante per la storia di Amplifon: abbiamo conseguito per il secondo anno consecutivo, risultati record che testimoniano l’unicità del nostro modello di business e la validità della nostra strategia”, ha commentato l’AD Enrico Vita. “Abbiamo raggiunto il massimo storico di ricavi e ebitda e un utile netto in crescita di oltre il 35%; ottimi risultati che ci consentono di proporre la distribuzione di un dividendo per i nostri azionisti in aumento di oltre il 60% rispetto al 2015”.