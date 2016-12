Realizzi su Telecom Italia

(Teleborsa) – Retrocede la compagnia telefonica, con un ribasso dell’1,84%.

Driver principale del ribasso sono le prese di profitto dopo la recente corsa innescata dalle ipotesi speculative di riassetto dell’azionariato se Vivendi prenderà il controllo di Mediaset.

Lo status tecnico di Telecom è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,873 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 0,8355. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9105.

