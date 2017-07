Realizzi su Fiat Chrysler, titolo ripiega con il settore

(Teleborsa) – Poco mosso il Lingotto, che scambia in ribasso dello 0,26%.

Sul titolo che ripiega insieme al settore (FTSE IT Automobile -0,65%) pesano i realizzi dopo il rally della vigilia. Ieri, a mercato chiuso, sono stati diffusi i numeri sulle immatricolazioni auto, nel mese di giugno, che hanno evidenziato un dato in USA e in Italia nel complesso migliore delle previsioni.



Tecnicamente, Fiat Chrysler è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 9,97.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)