RCS: sciolto patto tra Della Valle, Mediobanca, Pirelli e Unipol

(Teleborsa) – Si scioglie il patto sottoscritto tra Diego Della Valle, Imh, Mediobanca, Pirelli & C. e UnipolSai.

Lo fa sapere RCS con una nota. Lo scioglimento in data 31 dicembre avviene alcuni mesi dopo la conclusione della contesa per la conquista del gruppo editoriale con la vittoria del gruppo che fa capo a Urbano Cairo.

L’accordo era stato sottoscritto in data 1° settembre 2016 in vista dell’assemblea ordinaria di RCSMediaGroup, in ordine alla “formazione e presentazione della lista di candidati alla carica di amministratore di RCS, all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea di RCS del 26 settembre 2016, alla consultazione preventiva in prossimità di eventuali ulteriori assemblee convocate nel periodo di vigenza dell’accordo, nonché ai limiti posti all’acquisto/vendita delle azioni conferite all’accordo da/a altri aderenti ovvero nel contesto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi su azioni di RCS”.