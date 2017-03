RCS, nel 2017 stima ricavi tra 940 e 950 milioni

(Teleborsa) – RCS corre a Piazza Affari. Il titolo editoriale mostra un rialzo del 2,73%.

A dare una mano al titolo, le previsioni della società che nel 2017 stima ricavi tra 940 e 950 milioni, con una crescita pari a circa l’1% sull’anno precedente. Le stime escludono i ricavi verso editori terzi per contratti che sono cessati a inizio 2017 e che sono stati nel 2016 pari a 32 milioni. E’ quanto rende noto il gruppo editoriale a integrazione di quanto annunciato la scorsa settimana in occasione dei risultati 2016,

Le previsioni sono state rese note alla Presentazione per la Star Conference 2107 di Borsa Italiana.

Riguardo alle efficienze attese per l’anno in corso, RCS prevede siano tra 42 e 46 milioni. “Pertanto, considerando le già comunicate efficienze acquisite nel 2016 per oltre 71 milioni, i risparmi cumulati del biennio 2016-17 si collocherebbero tra 113 e 117 milioni”.