Ravensburger sale sui Robot Trains, la property distribuita da Mondo TV

(Teleborsa) – Mondo TV, uno dei più grandi produttori e distributori europei di programmi animati, ha raggiunto un nuovo accordo con la società

Ravensburger per la concessione di alcuni diritti licensing connessi alla property Robot Trains, di proprietà di CJ E&M, società di contenuti e marketing coreana, e di cui Mondo TV è distributore in diversi paesi.

L’accordo con Ravensburger prevede la concessione della licenza in relazione a prodotti “puzzle” in 2D e 3D oltre che per i giochi della tipologia memory per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 2018 in Italia, San Marino, Vaticano e Canton Ticino.

L’intesa prevede il pagamento di un minimo garantito e il pagamento di royalties in caso di superamento di tale importo. Si rammenta che parte dei suddetti importi (sia minimi garantiti che royalties) andranno ritornati a CJ E&M quale titolare della

property, potendo la Mondo TV trattenere il 30% degli stessi.