Rapporto OCSE, Bellanova: Importante il riconoscimento delle azioni di sistema varate dal Governo

(Teleborsa) – “E’ importante la valutazione positiva che oggi viene dall’OCSE sulle azioni di sistema varate in questi anni dal Governo per ridurre divari territoriali, aggredire criticità strutturali, promuovere occupazione e sviluppo ben consapevoli della centralità delle competenze e della formazione”, così la viceministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova commenta le valutazioni e le indicazioni emerse stamane nel corso della presentazione del volume “OECD National Skills Strategy Diagnostic Report – Italy”.

“Di queste politiche messe in campo con tenacia e determinazione”, prosegue Bellanova, “Riforma del lavoro e centralità del Mezzogiorno sono senza tema di smentita assi indiscutibili. Non a caso abbiamo affermato più e più volte la necessità di una strategia di crescita a trazione meridionale, nella consapevolezza che aggredire divari e criticità fosse importante per l’intero sistema-paese.

Oggi l’Ocse certifica che l’impegno profuso contribuirà a ridurre il divario non con l’ottica clientelare, delle mance e del risarcimento ma facendo leva sulle eccellenze meridionali, sull’innovazione e sulle competenze.

Un percorso che deve continuare con la stessa determinazione che lo ha caratterizzato finora, ad iniziare dalle misure in Legge di Bilancio e dall’attuazione puntuale del Decreto Mezzogiorno. Non un euro dovrà andare sprecato, e per questo è necessario che anche il sistema economico nel suo insieme sappia e voglia rispondere nel migliore dei modi alle opportunità e alle occasioni che abbiamo messo in campo. Sarà questo, anche, a fare la differenza”.