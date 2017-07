Rally di Prysmian nel FTSE MIB

(Teleborsa) – Bene il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un progresso dell’1,74%.

Driver principale del rialzo è la conferma del giudizio “hold” (tenere in portafoglio) sul titolo deciso dagli analisti di Equita sim. Confermato il target price a 27 euro che si confronta con i 27,51 euro delle attuali quotazioni.

Lo status tecnico di Prysmian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,76 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,25. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,27.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)