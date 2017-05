Rally di Anima a Piazza Affari, complice un upgrade

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per il principale asset manager indipendente in Italia, che tratta in rialzo del 2,07%.

A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta da Morgan Stanley. Gli analisti hanno alzato il giudizio sul titolo Anima a “overweight” dal precedente “underweight”.

La società attiva nel risparmio gestito ha annunciato una raccolta positiva, nel mese di aprile, per 280 milioni di euro, che porta a un totale da inizio anno per circa 675 milioni di euro.

L’analisi di breve periodo di Anima Holding mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 5,99 Euro e supporto a 5,815. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 6,165.

