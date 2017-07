Rai Way, utile netto in accelerazione nel primo semestre

(Teleborsa) – Rai Way archivia il primo semestre dell’anno con un utile netto in forte accelerazione a 27,4 milioni, in crescita del 39,4% rispetto ai 19,6 milioni del primo semestre 2016. In salita anche i ricavi che al giugno 2017 arrivano a 108 milioni (+1,3% rispetto ai 106,6 milioni dei primi sei mesi 2016). I ricavi riconducibili a RAI, pari a 90,6 milioni, aumentano grazie al contributo di 2,3 milioni derivante dai servizi evolutivi.

L’adjusted EBITDA è pari a 56,8 milioni, in crescita del 2% rispetto a € 55,6 milioni del primo semestre 2016 per effetto dell’aumento dei ricavi.

Per quanto riguarda le previsioni, il gruppo conferma gli obiettivi comunicati al mercato lo scorso 9 marzo. In particolare si prevede che:

– l’Adjusted EBITDA prosegua nella traiettoria di crescita registrata negli ultimi anni;

– gli investimenti di mantenimento rimangano allineati al target di lungo periodo.

“Un semestre in cui abbiamo avviato nuove iniziative di crescita ed innovazione, focalizzando ulteriormente la nostra azione di business. Siamo impegnati a ricercare nuove opportunità di ricavo e, al tempo stesso, continuiamo a supportare Rai nelle sue attivita’ core e di sviluppo. I risultati finanziari si confermano in linea con le aspettative con una forte crescita dell’utile netto del 39%”. E’ così che Aldo Mancino, Amministratore Delegato di Rai Way, ha commentato i conti.