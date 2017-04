Rai Way, Presidente Agrusti esclude fusione con Ei Towers

(Teleborsa) – Via libera dall’assemblea di Rai Way al bilancio del 2016 che si è chiuso con un utile netto di 41,8 milioni di euro, in aumento del 7,4%. L’assemblea ha anche approvato la distribuzione del dividendo pari a 0,1537 euro per azione, così come proposto dal CdA.

“Non ci sono rapporti con Ei Towers su eventuali fusioni”. Lo ha dichiarato, Raffaele Agrusti, presidente di Rai Way che ha così risposto a chi gli chiedeva se ci siano in corso contatti con Ei Towers per un’offerta.

Agrusti non lascia spazio all’interpretazione sull’ipotesi riaffiorata qualche tempo fa.

L’assemblea degli azionisti ha rinnovato il CdA. Il presidente Agrusti che viene confermato nel suo incarico.