Rai Way, lista Rai per Cda con Agrusti confermato Presidente

(Teleborsa) – Presentata la lista Rai per il nuovo Cda di Rai Way. Confermato Raffaele Agrusti come Presidente. Lo comunica Rai Way, sottolineando che nella lista di Viale Mazzini, che detiene il 64,971% del capitale, ci sono anche Aldo Mancino e Gian Paolo Tagliavia, insieme agli indipendenti Joyce Victoria Bigio, Anna Gatti, Fabio Colasanti, Donatella Sciuto e Paola Tagliavini. Non c’e’ invece il nome dell’attuale Amministratore delegato, Stefano Ciccotti.

E’ stata presentata una lista anche da Artemis Investment Management, gestore di alcuni fondi di investimento con una partecipazione pari nel complesso a circa l’8,455% del capitale di Rai Way. Il candidato dei fondi è Umberto Mosetti.

Rai Way è una società per azioni del gruppo Rai. Possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai e ha il compito di gestire e mantenere tali impianti di diffusione.

La società è quotata presso la Borsa valori di Milano nell’indice FTSE Italia Mid Cap.