(Teleborsa) – Rai Way ed Ei Towers in odore di matrimonio? L’indiscrezione riportata da Il Messaggero fa scatenare i gli acquisti degli investitori sui titoli. A Piazza Affari le azioni di Rai Way balzano del 6,12%, mentre quelle di Ei Towers guadagnano il 5,23%.

Secondo il quotidiano, la società del gruppo Rai avrebbe dato incarico a Citi di studiare una proposta per la società di infrastrutture per le comunicazioni attraverso il lancio di un’OPA oppure un’OPAS .

Dunque si invertono le parti visto che circa due anni fa era stata Ei Towers a tentare la scalata di Rai Way.