(Teleborsa) – Nicola Claudio, Consigliere non esecutivo di Rai Way ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società per motivi inerenti alla propria attività professionale.

Nicola Claudio, non facente parte di alcun Comitato interno al Consiglio, risulta detenere alla data odierna n. 1.100 azioni della Società.