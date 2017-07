Qatar introduce A380 su Melbourne mentre scade l’ultimatum saudita e degli altri 3 Paesi

(Teleborsa) – Sull’aereo più grande del mondo ora anche dal Qatar all’Australia, come a voler rafforzare il NO del piccolo emirato sul termine in scadenza nelle prossime ore imposto appunto al Qatar da Arabia Saudita, Emirati arabi, Bahrein ed Egitto per adempiere alle 13 condizioni per una ripresa dei rapporti diplomatici avanzate dopo lo strappo del 22 giugno. Un secco NO di Doha a quello che ha definito “un ultimatum con un elenco di richieste fatto per essere respinto”, ma che in tal modo apre alla concreta possibilità di ulteriori sanzioni.

In ogni caso, la compagnia aerea mediorientale ha introdotto la novità dell’Airbus A380 sulla rotta verso Melbourne. Qatar Airways si spinge così in Oceania con il grosso quadrigetto proprio su quella che è stata la sua prima destinazione nel quinto continente, continuando il proprio piano di crescita puntando sull’Australia che ha già visto l’apertura dei servizi verso Perth, Sydney e Adelaide.

Per festeggiare il nuovo servizio con A380 la compagnia ha collaborato con il noto chef e ristoratore australiano George Dimitrios Calombaris per sviluppare un “in flight menu” con i suoi piatti ispirati alla Grecia, per i passeggeri First e Business Class che volano tra Melbourne e Doha fino al 30 settembre 2017.

“Sono entusiasta di collaborare con Qatar Airways su questo progetto – ha dichiarato Calombaris – ed è la prima volta che metto il mio cibo all’interno di un menù a bordo di una compagnia aerea. Alla fine della giornata vogliamo che i passeggeri siano impressionati non solo dall’impeccabile servizio di Qatar Airways, dalla comodità dei loro posti e dalla lounge a bordo, ma anche dal delizioso cibo che offriamo mentre sono in volo”.

La collaborazione tra Qatar Airways e Calombaris comincia con l’arrivo dell’A380 a Melbourne, che aumenta del 44% la capacità giornaliera di Qatar Airways sulla rotta Doha-Melbourne. Le 517 poltrone dell’A380 di Qatar sono distribuite su due ponti in una configurazione a tre classi: 8 posti in First Class, 48 ??n Business e 461 in Economy.

I passeggeri che partono da Melbourne verso Londra e Parigi potranno godere dell’esperienza A380 per l’intero loro viaggio verso queste due destinazioni europee.