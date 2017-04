Qatar Airways: terzo volo diretto giornaliero Doha-Bali Denpasar

(Teleborsa) – Qatar Airways dal 7 maggio 2017 opererà un terzo volo non-stop giornaliero dall’Hamad International Airport della capitale Doha verso Bali Denpasar. Bali è da tempo meta sempre più popolare per i passeggeri Qatar che, dal 2014 ha aumentato progressivamente il numero dei suoi voli diretti per la famosa località turistica indonesiana vista la grande richiesta che giunge dall’Europa e dalle americhe.

Prima di istituire un sevizio diretto, Qatar Airways, che ora, dopo il “via libera” Ue, concluderà a breve l’operazione per rilevare il 49% di AQA, la holding che oggi detiene il 100% della compagnia italiana Meridiana Fly con base a Olbia, ha servito la destinazione indonesiana via Singapore. “L’inizio dei tre servizi quotidiani non stop da Doha verso Bali Denpasar – ha detto Akbar Al Baker, Ad di Qatar Airways Group – offre ai passeggeri della nostra rete globale un accesso ancora maggiore a questa destinazione turistica popolare”.

Questo terzo nuovo volo diretto sarà servito dal Boeing 787 Dreamliner, new entry della flotta Qatar Airways. Gli attuali altri due collegamenti giornalieri da Doha per Bali sono operati da velivoli Boeing 777 e Airbus A330.