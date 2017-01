Qatar Airways si congratula per premio “5-Star Airport” ad Hamad international di Doha

(Teleborsa) – Ad Hamad International Airport di Doha il premio “5-Star Airport” di Skytrax, con le congratulazioni di Qatar Airways che appunto all’Hamad ha il proprio Hub. L’aeroporto principale del Qatar è il primo scalo del Medio Oriente a ricevere l’ambito riconoscimento, ottenuto da soli sei scali aerei del mondo: Singapore, Seul, Hong Kong, Tokyo Haneda, Monaco di Baviera e appunto ora Doha.

“Questo riconoscimento dimostra che i passeggeri di Qatar Airways possono godere di una esperienza 5-Star a terra nella nostra casa di Doha, così come in volo sulla nostra moderna flotta – ha detto Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive – e naturalmente siamo entusiasti di aver ricevuto questo meritato riconoscimento, e per conto di Qatar Airways vorrei congratularmi con tutte le persone coinvolte nel rendere questo aeroporto una squisita realtà”.

“L’Hamad International Airport – ha aggiunto Akbar Al Baker – è costruito intorno a ciò che è più importante per i nostri passeggeri, comodità e servizio, forniti in un ambiente bello e accogliente. L’esperienza di Qatar Airways è veramente replicata in questa splendida struttura, che ora siamo più orgogliosi che mai di chiamare la nostra casa.”

Dopo aver aperto nel 2014, l’Hamad International Airport – hub di Qatar Airways – si è guadagnato numerosi riconoscimenti a livello mondiale. Oltre allo Skytrax 5-Star Airport award, l’aeroporto ha ricevuto i riconoscimenti Skytrax Middle East’s Best Airport nel 2015 e 2016, Skytrax Best Staff Service in the Middle East 2016, e in prededenza è stato nominato Best Airport Award at the Future Travel Experience (FTE) Asia Awards nel 2015.