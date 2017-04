(Teleborsa) – Qatar Airways chiuderà entro un paio di giorni l’operazione per rilevare il 49% di AQA, la holding che oggi detiene il 100% di Meridiana Fly.

Lo ha annunciato Akbar Al Baker, numero uno di Qatar Airways, dopo che qualche settimana fa l’Antitrust dell’Unione Europea ha dato il via libera all’operazione.

Il Memorandum of Understanding (MoU) e era stato siglato a febbraio 2016.

L’operazione prevede un aumento capitale in denaro destinato Qatar Airways. Alla fine la compagnia di bandiera del Qatar deterrà il 49% di AQA, mentre ad Alisarda andrà il restante 51%.

Qatar Airways, in arrivo closing accordo per quota in Meridiana