(Teleborsa) – Le operazioni di Qatar Airways da e verso il suo hub di Doha si stanno svolgendo regolarmente e la maggior parte dei voli opera come pianificato. Lo comunica la compagnia aerea che invita l’International Civil Aviation Organization (ICAO) a dichiarare illegale il blocco al sorvolo imposto ai suoi aerei da alcuni Paesi dell’area del Golfo che hanno interrotto le relazioni diplomatiche con il Qatar. “Le operazione globali di Qatar Airways – ha spiegato il CEO della compagnia, Akbar Al Baker – procedono regolarmente, con la maggior parte del network non interessato dalle circostanze attuali. Il nostro obiettivo è quello di supportare tutti i passeggeri coinvolti nella situazione corrente e garantire loro la continuità del nostro servizio. L’espansione della rete prosegue con due nuove destinazioni che verranno lanciate nel prossimo mese. Per quanto ci riguarda tutto procede normalmente”.

Qatar Airways assicura voli regolari