Pubblicità in calo nel primo trimestre ma corre il web

(Teleborsa) – Anche il mese di marzo è stato fiacco per la pubblicità. Lo rivela la Nielsen, che ha pubblicato oggi i dati relatoivi all’andamento degli investimenti pubblicitari.

Nel primo trimestre 2017 gli investimenti pubblicitari hanno registrato una contrazione dell’1,6%, di cui un -0,7% è stato registrato solo a marzo.

In un quadro generalmente negativo, si mette sempre in luce ancora il web che viaggia in controtendenza: la stima sulla porzione di web non monitorata (social e motori di ricerca) segna un +2% solo a marzo.

“Mercato in sostanziale tenuta nel primo trimestre dell’anno”, dice Alberto Del Sasso, Managing director di Nielsen, parlando di “un segnale sicuramente positivo in ottica 2017”