Pubblicato bando Alitalia, vendita intera o due società separate

(Teleborsa) – Vendita in blocco o cessione separata della parte volo e della parte handling. Sono queste le due opzioni per coloro che sono interessati a presentare un’offerta vincolante per Alitalia. In caso di parità di condizioni, si prevede che siano considerate preferibili le offerte sul lotto unico. Lo prevede il nuovo bando che fissa al 2 ottobre il termine per presentare le proposte.

Le due possibili soluzioni individuate, sono l’esito dell’esame condotto dai commissari straordinari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari sulle offerte non vincolanti arrivate entro il termine del 21 luglio.

Il bando, che ha ottenuto il via libera del Ministero dello Sviluppo economico, viene pubblicato oggi, 1° agosto, sui principali quotidiani nazionali e internazionali (oltre che sul sito di Alitalia), e indica finalità e modalità di svolgimento della nuova fase.